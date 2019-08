Sjonnie W. krijgt ruim 14 jaar cel

De rechtbank ziet een onaanvaardbaar groot gevaar voor herhaling bij Sjonnie W., en legt hem in combinatie met de celstraf van 14 jaar en 7 maanden ook tbs met dwangverpleging op.

Het OM had in juni de maximale straf van twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, wegens driemaal doodslag. Voor moord ontbreekt het bewijs, vond het OM. „Mensonterend”, zo typeerden de twee officieren van justitie W.’s werkwijze. Hij heeft „drie kwetsbare, jonge vrouwen als oud vuil gedumpt.”

De tbs-maatregel was volgens het OM noodzakelijk wegens het gevaar voor herhaling. W. kan niet onbehandeld terugkeren in de samenleving, stelde justitie. De rechtbank is het daarmee eens.

