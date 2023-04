Premium Het beste van De Telegraaf

Trainen voor Veteranendag en Bevrijdingsdag Opfriscursus marcheren loopt wat stroef: ’Het is 45 jaar geleden’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

De 7-jarige Vico van der Voorn uit Tiel mag even de maat aangeven. „Het is echt moeilijk om alles precies gelijk te doen”, zegt hij. Ⓒ VidiPhoto

Buren - Marcheren moet je leren. En als het een tijd geleden is, kan de kennis roestig worden. Daarom organiseerde de Stichting Dienstplichtig Marechaussee zaterdag bij het Marechausseemuseum in Buren een training, waarbij voormalige marechaussees alles konden opfrissen. „Na 45 jaar is dit wel een uitdaging...”