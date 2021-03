Zij vonden hun droomhuis ondanks overspannen markt met torenhoge prijzen

Stephanie Mendoça in de deuropening van haar nieuwe paleisje in Landsmeer. Sinds zaterdag heeft ze de sleutels. Ⓒ Richard Mouw

De huizenprijzen rijzen de pan uit. Kopers betaalden in een jaar tijd bijna 9 procent meer voor een woning, meldde het CBS maandag. Het is de sterkste stijging in bijna twintig jaar. Vooral in groenere en ruimtelijke gemeentes moest men fors meer betalen. Maar de ene woonplaats is de ander niet, zelfs niet binnen provinciegrenzen.