Trump wil Republikeinen helpen bij volgende verkiezingen

McCarthy had Trump er binnenskamers eerder van beschuldigd medeverantwoordelijk te zijn voor de bestorming van het Capitool op 6 januari, maar zei later dat de toenmalige president zijn aanhangers niet heeft aangezet tot de aanval. Trump moet in de Senaat terechtstaan voor zijn rol bij de rellen.

Volgense Amerikaanse media is het onwaarschijnlijk dat voldoende Republikeinse senatoren een impeachment van Trump steunen, maar splijt de kwestie de partij. De ontmoeting met McCarthy wijst er volgens waarnemers op dat Trump afziet van de oprichting van een eigen partij. Adviseurs hebben gezegd dat Trump met de gedachte zou spelen om een ’Patriot Party’ te stichten, wat erg nadelig zou kunnen uitpakken voor de Republikeinen.

De Democraten van president Joe Biden hebben het nu in beide kamers van het parlement min of meer voor het zeggen. Volgend jaar november gaan de Amerikanen naar de stembus voor het Huis van Afgevaardigden. Ook kunnen ze stemmen over een derde van de honderd senaatszetels.