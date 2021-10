Politie Calabrië verricht arrestaties na vondst opmerkelijke lekkernij maffia

De politie trof bij een huiszoeking een grote partij diepgevroren slaapmuizenvlees aan. De agenten wisten meteen dat ze te maken hadden met connecties van de ’Ndrangheta, want deze beschermde diersoort wordt door de criminelen niet alleen als lekkernij gezien, maar ook als feestmaal opgediend bij verzoeningsbijeenkomsten tussen verscheidene families van de clan.

Winterslaap

De politie vond ook levende exemplaren van de muis, die zijn naam dankt aan de winterslaap die het dier houdt. Op de beschermde muissoort komen talrijke stropers af in de heuvels en bergen van Calabrië. Ze kunnen worden verkocht aan de maffiosi of aan de exquise restaurants die leden van de ’Ndrangheta tot hun klantenkring rekenen. Italiaanse media vermelden niet of er ook drugs zijn gevonden.

De ’Ndrangheta is de maffia van Calabrië in het uiterste zuiden van het Italiaanse vasteland. De bende heeft de maffia uit Sicilië al geruime tijd overschaduwd en is wereldwijd actief.