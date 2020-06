Schrik in Enschede na ’mogelijke ontvoering’ meisje (5)

De politie rukte groots uit na de vermissing en meldde op Twitter dat er sprake is van een ’mogelijke ontvoering’ in Glanerbrug. Daarbij werd een opvallend signalement van een verdachte gegeven: „We vragen iedereen uit te kijken naar een ongeveer 75-jarige man op een scootmobiel. Bij aantreffen van deze man of het meisje graag onmiddellijk bellen met 112! In verband met deze melding vliegt er een politiehelikopter boven het gebied en is er veel politie aanwezig in de wijk.”

Er rukten tal van (motor)agenten uitgerukt, bevestigen buurtbewoners. Ook zij gingen in de wijk Glanerburg massaal op zoek naar het meisje. De politie Enschede geeft aan dat het kind rond 18.00 uur in de buurt van het Ecopark verdween. Op Whatsapp gaat een foto rond waarop de man op een scootmobiel te zien zou zijn met het meisje op schoot.

