Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Israël

Van bijna 26.000 geteste mensen op één dag bleek 6,5 procent positief, en ook dat is een record. Tot nu toe zijn in het land ruim 41.200 infecties geregistreerd. Bijna de helft van de betrokkenen is genezen, ruim 360 mensen stierven.

Ondertussen groeit de kritiek op premier Netanyahu. Hij zou de coronamaatregelen te snel hebben versoepeld. In het begin van de crisis werd hij nog geprezen om zijn aanpak. Inmiddels is ruim 20 procent van de beroepsbevolking werkloos.