Dictator Kim Jong-un gezond, ondanks gewichtsverlies

„Als er iets vreemds aan de hand was met zijn gezondheidstoestand, zouden er aanwijzingen moeten zijn dat geneesmiddelen worden geïmporteerd voor de kliniek die gaat over de gezondheid van Kim”, zei politicus Kim Byung-kee na te zijn bijgepraat door de inlichtingendienst. De Noord-Koreaanse leider zou bovendien nog deelnemen aan bijeenkomsten die „uren duren” en ook de manier waarop hij loopt is niet opvallend.

De gezondheidstoestand van de 37-jarige Kim wordt ook buiten zijn land op de voet gevolgd. Als hij zou komen te overlijden is onduidelijk wie de macht overneemt in de geïsoleerde dictatuur. Die zorgde herhaaldelijk voor grote internationale onrust door langeafstandsraketten te testen en kernproeven uit te voeren.

In Zuid-Korea circuleerden deze week geruchten dat Kim was overleden na een hersenbloeding, schrijft persbureau Yonhap. Die lijken niet te kloppen. Noord-Koreaanse staatsmedia berichtten donderdag dat de leider een bezoek heeft gebracht aan het mausoleum van zijn grootvader Kim Il-sung, die op 8 juli 1994 overleed.

Analisten bogen zich direct over foto’s van die herdenkingsplechtigheid. Die kunnen iets zeggen over de machtsverhoudingen binnen het geheimzinnige regime. Zo viel op dat belangrijke adviseur Ri Pyong-chol op een groepsfoto niet vooraan stond, maar meerdere rijen achter Kim. Dat doet vermoeden dat hij is gedegradeerd.

Kim liet zich op de foto niet flankeren door militairen, maar door functionarissen in burgerkleding. Een expert van de Amerikaanse onderzoeksorganisatie CNA concludeerde daarop dat het machtige leger kennelijk „is gezakt in de pikorde.” Dat wordt gezien als aanwijzing dat de dictator prioriteit wil geven aan het oplossen van de economische problemen van zijn land. „En niet aan zijn nucleaire programma.”