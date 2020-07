Gedumpte geit en hen worden beste vriendjes in asiel

De hobbydieren werden opgevangen in een buitenruimte met een ren. Daar vond de eerste ontmoeting dan ook plaats. „Er werd even naar elkaar gekeken van een afstandje en al snel bleek het dikke mik”, laat het asiel weten. Inmiddels slapen de dieren zelfs tegen elkaar aan en zitten ze graag samen op het klimtoestel.

Verhuizing

Het geitje Lars werd met drie weken oud gedumpt in Best. Het dier was op dat moment nog niet ontdaan van zijn navelstreng. Omdat de eigenaar zich tot op heden nog niet heeft gemeld, denkt het asiel in Eindhoven vast aan zijn toekomst. „Vanaf 21 juli mogen wij op zoek naar een nieuw thuis voor Lars en hoe geweldig zou het dan zijn als zijn vriendin Coco mee zou mogen verhuizen?”