Verdachte schietpartij opgepakt op straat in Manhattan

Door Jan Postma

Ⓒ ANP/HH

New York - De verdachte van de schietpartij in de New Yorkse metro is opgepakt. Dat meldt de politie van New York. De 62-jarige Frank James werd door twee agenten opgepakt op straat in Manhattan, hemelsbreed niet ver van het metrostation waar hij gisteren het vuur opende op medereizigers. Het motief voor zijn daad is nog onbekend.