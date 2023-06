Onderzoeksrechter corruptie Europees Parlement trekt zich terug

„Er zijn recent een aantal elementen opgedoken die de objectieve leiding van het onderzoek in vraag zouden kunnen stellen”, stelt het federaal parket. „Als voorzorgsmaatregel en teneinde het gerecht toe te staan haar werk in alle sereniteit voort te zetten is er een noodzakelijke scheiding nodig tussen het privé en familiaal leven en de professionele verantwoordelijkheden. Het is om die reden dat de onderzoeksrechter ons heeft laten weten dat hij vanavond besloten heeft zich uit het dossier terug te trekken.”

Het onderzoek wordt overgenomen door een andere onderzoeksrechter, die al eerder betrokken was bij het dossier. Het federaal parket zegt in het belang van het onderzoek geen verdere mededelingen te doen.

De zaak rond de corruptie in het Europees Parlement draait om het kopen van invloed in het parlement door Qatar en Marokko. Het omkoopschandaal, dat Qatargate is gaan heten, kwam aan het licht met de arrestatie van de inmiddels afgezette vicevoorzitter Eva Kaili in december vorig jaar. Later werden ook onder meer de sociaaldemocratische Europarlementariër Marc Tarabella en ex-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri aangehouden. Panzeri geldt als de spil van de omkopingspraktijken.