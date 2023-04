Premium Het beste van De Telegraaf

’Moeten er nog wel treinen rijden als er wordt gewerkt?’ RailAlert na spoordrama: ’Veiligheidssysteem heeft gefaald’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

De ravage na het spoorongeluk bij Voorschoten is enorm. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - Er moet opnieuw worden gekeken of er in de toekomst treinen kunnen blijven rijden als er wordt gewerkt aan het spoor. Want het is duidelijk dat het veiligheidssysteem dat moet voorkomen dat er ongevallen gebeuren, heeft gefaald.