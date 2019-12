’Klatergoud is eigenlijk alleen nog voor rappers’

Maxime Elzinga geeft de Porsche Taycan een laatste poetsbeurt, in afwachting van de eerste bewonderaars op de luxe-beurs. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Met een vip-party wordt donderdagavond de vijfdaagse Masters of LXRY 2019 in de Amsterdam Rai afgetrapt. Geen snobistisch onderonsje, maar een ’evenement om het ondernemerschap te vieren’, zo benadrukt organisator Yves Gijrath (52): „Wie hard werkt, mag zichzelf belonen in deze pop-up-luxestad die uitnodigt tot kopen, maar óók tot bewonderen.”