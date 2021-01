McDonald’s Stadskanaal verwoest door brand: ’Dit is het ergste wat ons kon overkomen’

De zegt de eigenaar van McDonald’s in Stadskanaal tegen Dagblad van het Noorden die voor het zwartgeblakerde frame van het afgebrande restaurant staat.

In de McDonald’s aan Hoogveen in het Groningse Stadskanaal brak rond 04.50 uur brand uit. Omstreeks 06.20 uur werd het sein brand meester gegeven.

Ⓒ Van Oost Media

Een kraan breekt de muur open, naast de uitrit van de McDrive. Daar moet ooit de keuken gezeten hebben. Ruim drie uur na de brandmelding woekert er nog vuur.

De ondernemer staat er met een groepje naasten naar de overblijfselen van zijn restaurant te kijken. „Ik heb er geen woorden voor. Een nachtmerrie. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.”

NL Alert afgegeven

In verband met rookontwikkeling was een NL Alert afgegeven en mensen in de directe omgeving werd verzocht ramen en deuren gesloten te houden. De waarschuwing is inmiddels ingetrokken.

„Wij werden even na half vijf wakker van de sirene van een politieauto”, zegt een omwonende. Toen hij naar buiten keek, zag hij donkere wolken bij de McDonald’s omhoogdrijven, zijn kant op. Even later zag hij de vlammen uitslaan. „We hebben daarna niet meer geslapen. Vreselijk, de ondernemer was ook altijd sponsor van de Pinksterraces.”

Een andere buurtbewoonster was het opgevallen dat de sirene van de brandweer zo kort na het vertrek van de kazerne, schuin tegenover het fastfoodrestaurant, alweer stopte. „Ik dacht dat het een vergissing was.” Maar toen ze naar buiten keek, zag ze dat het restaurant in lichtelaaie stond.

„Het is zonde voor al die jongeren. Behalve dat het een geliefde ontmoetingsplek was van de jeugd, hadden veel er ook werk. Dat is nu natuurlijk weg”, vertelt een buurtbewoonster die ’s nacht wakker schrok van het NL Alert.

’Ongelooflijke klap’

Burgemeester Yvonne van Mastrigt spreekt van een „ongelooflijke klap voor deze franchisenemer van de McDonald’s en alle personeelsleden. Je hele bedrijf in vlammen te zien opgaan. Het is niet voor te stellen wat een een enorme impact deze verwoestende brand heeft op deze altijd zo betrokken ondernemer. We staan klaar om met hem in gesprek te gaan en te kijken hoe het verder moet.”