75-jarige actievoerder in VS gewond na duw van politie

BUFFALO - Twee agenten in Buffalo, in de staat New York, zijn geschorst nadat op sociale media een video was opgedoken waarin te zien is hoe zij een protesterende man op leeftijd omver duwen tijdens een demonstratie tegen politiegeweld en racisme. De 75-jarige demonstrant raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht, liet burgemeester Byron Brown van Buffalo donderdag (lokale tijd) weten.