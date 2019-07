Man probeert agent te wurgen bij aanhouding

De agenten spraken een groep van 10 à 15 jongeren aan die lachgas aan het gebruiken waren. Op dat moment kwam de man aanfietsen en beledigde hij de agenten. De agenten negeerden aanvankelijk die scheldpartij. Toen de man even later opnieuw in de buurt van de agenten kwam, begon hij hen opnieuw, met ernstige verwensingen uit te schelden.

Bij de aanhouding verzette de man zich hevig en hierbij raakten drie agenten gewond. Zo gooide hij een agente hard tegen de grond en verwondde hij een andere agent aan zijn schouder. De derde agent pakte hij bij zijn keel. Na enige tijd werd de man overmeesterd en aangehouden. Hij zit nog vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.