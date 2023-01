Premium Het beste van De Telegraaf

Ramen gesprongen, tuinmeubilair gesmolten Achtertuin Harry en Riny brandde af door vuurpijl: ’Zelfs de weerhaan is gesmolten’

Riny en Harry Franssen aan de achterzijde van hun huis: „Waren we maar thuis geweest.” Ⓒ Rob Oostwegel

Maastricht - In de eerste minuten van 2023 bracht een brand aanzienlijke schade toe bij twee rijtjeshuizen in De Heeg, waarschijnlijk door vuurwerk. Harry en Riny Franssen komen bij van de schrik. „Zelfs de weerhaan is gesmolten.”