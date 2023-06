Man overleden na aanhouding met stroomstootwapen in Rotterdam

ROTTERDAM - Een 32-jarige man die vrijdagavond werd gearresteerd op de ’s-Gravenweg in Rotterdam, is overleden. De politie rukte uit na een melding over een persoon in verwarde toestand en heeft de man met een stroomstootwapen onder controle gebracht. „Kort hierna werd de arrestant onwel”, zegt het Openbaar Ministerie.