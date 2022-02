Klant koopt kunstobject bij kringloopwinkel, maar het blijkt een gevulde urn

De koper had wel door dat het kunstige ding een urn moest zijn, maar kwam pas thuis tot de ontdekking dat er ook nog as van een overledene in zat. De man, die graag anoniem wil blijven, heeft een lokale nieuwssite om hulp gevraagd om een oproep te plaatsen op Facebook om een eventuele vergissing uit te sluiten. „Mogelijk is de urn vrijwillig aangeboden voor verkoop. Mocht dat niet het geval zijn, en er is een persoon/familie die deze urn mist, dan is deze terug te krijgen bij de koper”, zo staat te lezen in de oproep.

Het kan zijn dat de urn per ongeluk in de kringloopwinkel is beland na een inboedelverkoop. Tot nu toe heeft niemand zich nog gemeld naar aanleiding van de oproep. Als een reactie uitblijft, wil de koper de as op termijn ergens uitstrooien, meldt Omroep Gelderland.