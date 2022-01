Belgische kidnapper was al eerder veroordeeld voor dodelijke mishandeling van peuter

Binnenland

Amsterdam: vier schietpartijen in 24 uur

De hoofdstad van ons land is In 24 uur tijd opgeschrikt door maar liefst vier schietpartijen met in ieder geval één dodelijk slachtoffer. Het laatste schietgeweld vond maandagmiddag rond 15 uur plaats op het hofje aan de Papendrechtstraat in Zuidoost. Een man raakte gewond. Hoe hij eraan toe is, is ...