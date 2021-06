4600 varkens omgekomen door brand in stal in Nederweert

De rookontwikkeling was aanvankelijk zo groot, dat de rookkolom in grote delen van Midden-Limburg te zien was. De brandweer riep mensen op ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Ook de brandweer in het naburige Brabant waarschuwde inwoners via een NL-alert voor de rook.

In de omgeving van Leende kwamen roetdeeltjes omlaag. De brandweer adviseert die met stoffer en blik op te ruimen en vervolgens goed de handen te wassen. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord zijn de roetdeeltjes ongevaarlijk en is er geen asbest vrijgekomen. Uit metingen is gebleken dat er geen te hoge concentraties gevaarlijke stoffen in de lucht terecht kwamen.

Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rond 17.00 uur had de brandweer het vuur nog niet onder controle, aldus een woordvoerder.

De organisatie Varkens in Nood roept consumenten in een reactie op geen vlees meer te eten van varkens die niet kunnen vluchten bij een brand. De organisatie wijst erop dat de afgelopen vijf jaar gemiddeld 190.000 dieren per jaar om het leven kwamen door stalbranden. Het aantal stalbranden daalt ondanks beloftes van veehouders en overheid niet, het aantal slachtoffers onder de dieren neemt toe, aldus Varkens in Nood. De organisatie wil dat varkens bij brand een nooduitgang hebben.