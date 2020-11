Man (18) bijt agent bij aanhouding na verlaten plaats ongeval

Volgens de politie was de bestuurder van de scooter eerder vandaag tegen een auto aangereden. Daarbij was veel schade ontstaan. De scooterrijder liet zijn voertuig achter op straat en ging er vandoor. Daardoor was het voor de politie niet moeilijk zijn adres te achterhalen.

Bij de aanhouding op zijn woonadres gedroeg de jongeman zich agressief tegenover de agenten. Hij schreeuwde dat hij niet meewilde naar het bureau. De verdachte maakte slaande bewegingen naar de politiemensen en werd daarop aangehouden. Vervolgens beet hij een van de agenten in zijn arm. „De agent heeft tandafdrukken in zijn arm en aangifte tegen de verdachte gedaan”, zo meldt de politie.