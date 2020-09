Verongelukte duikster Nathalie (36) zingt op eigen begrafenis

Nathalie Fiers en Kurt Huberecht verongelukten toen ze naar een wrak doken. Ⓒ Nieuwsblad

OOSTKAMP - In besloten kring is dinsdagmorgen afscheid genomen van Nathalie Fiers (36), de vermiste duikster die na elf maanden teruggevonden werd. Vijftig mensen woonden de dienst bij. Zij hoorden plots Nathalie’s stem. „Ze heeft gezongen op haar eigen begrafenis. Ik mixte haar stem met die van Freddie Mercury. The show must go on”, zegt haar vader.