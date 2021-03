Drie Hongkongse mannen 40 maanden vast voor toiletrollenroof

De verdachte Ho Chi-leun zou het supermarktpersoneel met een mes bedreigd hebben, terwijl zijn kompanen Lee Yan-to en Lee Yip-tong een trolly vol laadden met 50 pakken toiletpapier. Vervolgens sloegen ze op de vlucht, schrijft het Hongkongse nieuwsmedium rthk. Lang kon het trio niet profiteren van de buit, want twee uur later wist de politie de rollen toiletpapier - ter waarde van 1695 Hongkongse dollar, omgerekend 182 euro - alweer terug te vinden in een nabij gelegen appartement, zo meldt rthk.

In zijn vonnis verklaarde de rechter David Cheung dat toiletrollen in die tijd schaars waren en daarom duurder dan normaal gesproken. Daaraan voegde hij toe dat, ondanks dat er geen gewonden zijn gevallen bij het voorval, de ernst van de zaak is vergroot omdat de verdachten wapens opzak hadden.