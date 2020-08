Eigenaar ’corona-supermarkt’ in tranen: ’Ik wil niet dat mijn vader dakloos wordt’

Een emotionele Raymond Berning sluit om klokslag 10.00 uur na een politiebevel zijn supermarkt. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Noord Deurningen - Raymond Berning sloot de deuren van zijn supermarkt in Noord Deurningen donderdag om 10.01 uur dan toch maar. Met pijn in zijn hart en met de tranen in zijn ogen zwaaide hij naar iedereen die voor de winkel stond om hem steun te betuigen. Hij wilde escalatie voorkomen. Er was immers veel politie op de been. „En ik wil niet dat mijn vader dakloos wordt”, voegde hij eraan toe.