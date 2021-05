Jeff Bezos wil in juli eerste toeristen naar ruimte brengen

Blue Origin heeft de plannen woensdag naar buiten gebracht. Het ruimtevaartuig heet New Shepard. Aan boord is plek voor zes betalende reizigers. De prijs van een vlucht is niet bekendgemaakt, maar een ticket zou enkele tonnen kosten. Bezos, de rijkste persoon ter wereld, is vooral bekend als oprichter van Amazon.

Concurrent SpaceX van zakenman Elon Musk (PayPal, Tesla) brengt al professionele astronauten naar ruimtestation ISS. Later dit jaar wil hij ook een paar burgers een kans geven om naar de ruimte te gaan.

Een ander ruimtevaartbedrijf, Virgin Galactic van Richard Branson, wil dit of volgend jaar ook de eerste mensen naar de ruimte laten reizen.