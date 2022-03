’Kleine gasvelden op zee versneld openen’

Momenteel liggen er bij zijn ministerie vijf aanvragen om zogenoemde offshorevelden te openen, aldus Vijlbrief. Hij gaat met spoed met zijn ambtenaren en de sector om tafel om te kijken waar de gasproductie versneld kan worden opgevoerd.

Eerder zei directeur Arendo Schreurs van Nogepa, de branchevereniging van producenten, dat de Nederlandse gasvelden op kortere termijn nog eens 6 miljard kubieke meter gas kunnen opleveren. Die productie komt bovenop de 12 miljard kubieke meter gas die op dit moment per jaar wordt gewonnen uit wat de ’kleine velden’ heet. In de jaren daarna zouden nieuwe projecten zo’n 80 miljard kubieke meter extra gas kunnen leveren, zei Schreurs. Staatssecretaris Vijlbrief ziet meer mogelijkheden voor gaswinning ’offshore’ en niet onder land. Daar is immers veel meer controverse over, aldus de D66-bewindsman.

De staatssecretaris gaat de komende tijd ook ook op zoek naar extra gas om de op één na grootste gasopslag van Nederland te vullen. Het gaat om gasopslag Bergermeer (in Noord-Holland). Die vulling moet op orde zijn om ons land komende winter van voldoende gas te voorzien. Het Russische Gazprom is echter betrokken bij het beheren van deze berging en mag jaarlijks zo’n 40 procent van de opslag exploiteren. Afgelopen jaar koos Gazprom ervoor de berging niet maximaal te vullen. „De reden daarvoor laat zich raden”, aldus Vijlbrief. Toch kan hij niet uitsluiten dat er dit jaar Russisch gas wordt ingevoerd om de vullingsniveaus alsnog op orde te krijgen. Daarover wordt later een besluit genomen.