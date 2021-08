Brandweer helpt meisje dat met vinger vastzit in bowlingbal

De brandweer werd volgens een woordvoerder rond 14.15 uur gebeld met de vraag of ze een bezoeker konden helpen, die met haar vinger klem zat in een bowlingbal. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ook een ambulance kwam naar het bowlingcentrum om het meisje bij te staan.

Volgens het bowlingcentrum heeft de vinger van het meisje bijna twee uur vastgezeten voordat deze los was. Het slachtoffer is nagekeken door het ambulancepersoneel, ze is voor zover bekend niet gewond geraakt.