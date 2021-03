Bijtende hond van Biden keert gewoon terug in Witte Huis

De Amerikaanse zender CNN meldde eerder dat Major, die anderhalf jaar oud is, betrokken was bij een „bijtincident” met een bewaker van het Witte Huis. De honden kwamen vlak na het aantreden van Biden in januari in het Witte Huis en zouden sinds die tijd vrijuit en met weinig regels door het instituut lopen. Ze zijn regelmatig te zien op foto’s die door Biden worden gedeeld op sociale media.

Het verblijf van Major en Champ in Delaware was al geregeld omdat Bidens echtgenote Jill op reis is. Ze moeten in Washington nog wennen aan de nieuwe omgeving, benadrukte de zegsvrouw.