Mallorca-verdachte in rechtszaal aangehouden voor meineed, Lukas O. zwijgt na aanhouding vriend

Martijn T. verklaarde eerder bij de rechter-commissaris dat hij na afloop van de gevechten op Mallorca niet meer met andere groepsleden heeft gesproken over de groepsgevechten. Dat herhaalde hij donderdag, tot verbazing van de rechtbank.

Op de zitting werd een snapchat-video van een andere verdachte getoond waarop te zien is dat T. wel aanwezig was bij zo’n gesprek.

Als iemand opzettelijk een valse getuigenis aflegt onder ede, dan pleegt deze persoon meineed. Martijn T. werd afgelopen juni als getuige gehoord bij de rechter-commissaris waar hij heeft verklaard dat hij na de avond van de vechtpartijen niet meer met andere jongens heeft gesproken over ieders aandeel. Hij zou na een glaasje water naar bed zijn gegaan.

Beeldmateriaal

Twee weken geleden werd T. bij zijn advocaat geconfronteerd met nieuw beeldmateriaal dat door de politie was gevonden. De beelden zijn gemaakt in de villa waar de verdachten verbleven.

De video en verschillende foto’s zijn in augustus door de politie aangetroffen op het Snapchat-account van Lars van den H. Op screenshots uit de video is te zien hoe de verdachte zichzelf filmt en verwondingen aan zijn knokkels toont. „Even groepsgevecht gehad”, schrijft Van den H. erbij.

Na zijn verhoor bij de rechtbank in Lelystad is de verdachte afgevoerd. Hij wordt op korte termijn door de politie verhoord. De advocaat van T. probeerde nog aan te tonen dat er geen sprake was van meineed. Pas toen T. werd geconfronteerd met de video kwamen bij hem de herinneringen weer boven, zei hij.

Martijn T. is de tweede verdachte die tijdens de inhoudelijke behandeling weer in de cel belandde. Op de eerste dag overkwam dat Mees T., die zich niet aan de schorsingsvoorwaarden van zijn voorarrest had gehouden.

Lukas O.

Lukas O. is de zevende verdachte die deze week door de rechtbank in Lelystad aan de tand wordt gevoeld over het dodelijke geweld. O. zag kort ervoor hoe zijn vriend Martijn T. werd afgevoerd naar het cellencomplex wegens een verdenking van meineed.

Advocaat Joost Vedder, de advocaat van Lukas O., reageerde bij aanvang van het zevende verhoor kritisch op de aanhouding van Martijn T. „Mijn cliënt heeft gezien dat als je vandaag iets vertelt wat je je vandaag herinnert, dat je dan wordt afgevoerd naar het cellenblok”, aldus de raadsman. O. was volgens hem aanvankelijk van plan om op alle vragen van de rechters antwoord te geven. Kort voor het betreden van de zittingszaal kreeg O. het advies zich te beroepen op zijn zwijgrecht. „Niet omdat hij iets te verbergen heeft”, zei Vedder.

O. wordt met vijf anderen verdacht van een poging tot doodslag bij café De Zaak, een incident dat voorafging aan de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman verderop op de boulevard. O. staat daarnaast terecht voor openlijk geweld bij café De Bierexpress, tegen de groep van Heuvelman.

Shirt in brand

O. zou zijn shirt in brand hebben gestoken naar aanleiding van een video van het geweld, die verscheen op GeenStijl, zo hield de rechtbank de zwijgende verdachte voor. Daarop is te zien hoe een vriend van Heuvelman wordt mishandeld.

De rechter hield O. ook een anonieme melding voor die de politie vorig jaar op 2 augustus ontving over kopschoppers op Mallorca. In de anonieme tip aan de politie stond dat Lukas een medeverdachte in schuttingtaal heeft aangemoedigd een tegenstander hard te schoppen. Onder een schuilnaam zou O. daarna op Telegram hebben geschreven over de gevechten waar hij aan meedeed. Ook heeft de politie telefoongesprekken afgetapt waarin O. in straattaal vertelde over het geweld, maar waarin hij ontkende iemand tegen het hoofd te hebben getrapt.

De rechtbank gaat donderdagmiddag verder met de Mallorcazaak. Dan staat het verhoor van Lars van den H. (20) op de planning.