Nederlander omgekomen op snelweg in Duitsland

De auto raakte daardoor de vangrails en kwam vervolgens in botsing met een vrachtwagen. De Hagenaar werd uit de auto geslingerd. Hij kon in eerste instantie worden gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Zijn 16-jarige passagiere raakte lichtgewond.

