Nikkei daalt door vrees herinvoering noodtoestand in Tokio

In Tokio, waar vanaf 23 juli de Olympische Spelen worden gehouden, is nu nog een gedeeltelijke noodtoestand van kracht, tot en met 11 juli. Volgens Japanse media zal er een nieuwe noodtoestand worden uitgeroepen met strengere regels tot en met 22 augustus.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent in de min op 28.118,03 punten. De luchtvaartaandelen stonden onder druk door de vrees voor de strengere coronamaatregelen. Japan Airlines zakte 2,6 procent en ANA Holdings verloor 1,8 procent. Ook winkelbedrijven als Isetan Mitsukoshi Holdings en Marui Group moesten het ontgelden en werden tot 2,8 procent lager gezet. Daikin Industries dikte 4 procent aan. De specialist in airconditioning en koelsystemen heeft volgens zakenkrant Nikkei een koelmiddel voor elektrische auto’s ontwikkeld waarmee het bereik van deze voertuigen tot 50 procent wordt uitgebreid.

Tencent en Alibaba

Ook de Chinese beurzen gingen omlaag. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 2,6 procent. Grote Chinese technologiebedrijven als Tencent en Alibaba verloren tot 3 procent in Hongkong door de vrees voor een strengere aanpak van de techsector door de Chinese autoriteiten. De Kospi in Seoul daalde 0,8 procent. Volgens persbureau Yonhap is het aantal coronabesmettingen in Zuid-Korea gestegen tot het hoogste niveau sinds het begin van de pandemie vorig jaar.