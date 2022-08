Premium Het beste van De Telegraaf

Brits rioleringstelsel kan overvloedige regenval niet aan Woede om lozen vervuild water op Engelse stranden

Ook deze winkelier in Londen hield het niet droog. Ⓒ anp

Londen - Het grootste deel van de Britse stranden is de komende weken verboden terrein voor toeristen. Door het massaal lozen van rioolwater in de zee is zwemmen in grote delen van de kust gevaarlijk voor de gezondheid.