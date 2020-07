Compromis EU-fonds nabij? 390 miljard aan subsidie en hogere korting Nederland

Maar alle problemen zijn daarmee zeker nog niet opgelost. Een totaalakkoord zou nog wel eens in het zicht van de haven kunnen stranden op geruzie over de vraag hoe notoire lastpakken als Polen en Hongarije vanwege hun belabberde rechtsstaat de duimschroeven kan worden aangedraaid, zo vermoeden ingewijden op dag vier van een nu al legendarische (en lange) EU-top.

Verzet Polen en Hongarije

Polen, Hongarije en in iets mindere mate Bulgarije en ook het piepkleine Slovenië verzetten zich met hand en tand tegen het koppelen van subsidies aan regels wat betreft goed bestuur en het naleven van Europese waarden. Polen en Hongarije liggen al jaren overhoop met Brussel wat betreft hun rechtsstaat. Rechters liggen er onder vuur, net als de vrije nieuwsgaring en in Polen is zelfs een ’homovrije zone’ ingericht.

Voor veel landen reden genoeg om de dwarsliggers de voet dwars te willen zetten. Nederland stelt zich net als partners Zweden, Denemarken en ook Finland streng op.

Duitsland inschikkelijker

Maar tot grote schrik en irritatie van velen is Duitsland een stuk inschikkelijker, gespitst als bondskanselier Merkel is op het sluiten van een deal. Ze zou het nut er niet van inzien om hier heel hard op te drukken omdat het in de praktijk toch lastig zal zijn om een land ter verantwoording te roepen.

Interessant is de positie van Frankrijk. President Macron had zich tot maandagavond muisstil gehouden over het onderwerp wat de vrees voedde bij de critici van de twee Oost-Europese landen dat de Fransen zouden gaan schuiven.

Polen en Hongarije kunnen in hun eentje alles blokkeren aangezien alle 27 EU-leiders een veto hebben. Zondag waste de Hongaarse premier Orbán Rutte nog de oren omdat die hem intern hard had aangepakt.

Nieuw voorstel Michel

Ondertussen kwam president van de Europese Raad Michel maandagavond met een nieuw voorstel op basis waarvan de regeringsleiders en presidenten opnieuw een lange avond (en nacht) in gaan. Het EU-herstelfonds wordt gevuld met 390 miljard euro aan giften, fors lager dan de aanvankelijk door de Europese Commissie en door Duitsland en Frankrijk voorgestelde 500 miljard euro.

Eigenlijk wilden Frankrijk en Duitsland niet zakken onder de 400 miljard euro en verwacht werd dat president Macron er nog een flink nummertje van zou gaan maken, om vervolgens toch het compromis van 390 miljard euro te steunen.

Noodrem

Voor premier Rutte was het cruciaal om vooraleer überhaupt met subsidies in te kunnen stemmen, hij tegelijkertijd zijn ’noodrem’ heeft binnengehaald. Daarmee kan een enkele lidstaat de uitbetaling van hulpgeld tegenhouden als er iets met beloofde hervormingen niet in de haak is. Toch is het een grote concessie voor Rutte. Eigenlijk wilde hij helemaal niets weten van subsidies maar slechts leningen verstrekken.

„We zijn bereid de brug naar subsidies te nemen, maar dan wel met harde condities”, stelde hij. Want de Nederlandse premier weet dat ook hij uiteindelijk water bij de wijn moet doen om de mogelijkheid om uit de impasse te geraken een kans te geven.

Het herstelfonds moet ervoor zorgen dat zwaargetroffen landen, met name in Zuid-Europa, economisch niet door hun hoeven zakken nu zij zeer zware klappen hebben gekregen tijdens de coronacrisis. Dit is ook in het belang van Nederland dat als handelsland met een open economie zeer veel exporteert naar de EU-partners, heeft Rutte steeds benadrukt.