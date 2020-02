Rond zomer meer duidelijk over toekomst Natura 2000

Nederland telt versnipperd over het hele land 166 natuurgebieden met het Europese beschermingslabel Natura2000. Op de meeste locaties staan stikstofgevoelige planten die van de rechter moeten worden beschermd. De regels houden amper rekening met veranderende omstandigheden, zoals veranderingen in het klimaat en komst van nieuwe soorten groen. Er is al langer twijfel of stikstofmaatregelen sommige beschermde planten nog wel kunnen redden.

Onder druk van regeringspartijen VVD en CDA worden de natuurgebieden daarom nu kritisch onder de loep genomen. Minister Schouten (Landbouw) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze rond de zomer resultaat verwacht. De bewindsvrouw denkt niet alleen aan de mogelijkheid van het schrappen van Natura2000-gebieden, maar ook aan het verplaatsen van natuurdoelen naar andere locaties.

Nederland kan daar overigens niet op eigen houtje mee aan de slag. Brussel moet goedkeuring geven voor het snoeien in Natura2000. Ons land moet zware ecologische onderbouwingen hebben om af te kunnen wijken van de speciale status. Minister Schouten wil na de zomer met de Europese Commissie in gesprek over ‘concrete casussen’.

Het kabinet kondigt verder aan dat er een ’natuurbank’ komt om natuurschade te compenseren. Overheden die bijvoorbeeld een weg of bedrijventerrein willen aanleggen kunnen dat via de natuurbank goedmaken. Verder komt er 125 miljoen euro beschikbaar voor natuurbeheer.