Asscher sluit motie van wantrouwen niet uit

Lodewijk Asscher Ⓒ ANP

DEN HAAG - PvdA-leider Lodewijk Asscher sluit niet uit dat zijn fractie in een debat over het schrappen van de dividendbelasting een motie van wantrouwen zal indienen of steunen tegen premier Mark Rutte. „Ik sluit geen enkele motie uit, maar ik loop er ook niet op vooruit”, zei Asscher dinsdag. Hij heeft nog geen overleg gehad met andere fracties hierover.