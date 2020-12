86-jarige verliest man aan corona, krijgt vaccin en belt de BBC

Gill Rogers zag haar man voor het laatst in leven toen het half maart 2020 was en het coronavirus flink om zich heen begon te grijpen in Europa. Gill mocht door het uitbreken van de pandemie lange tijd niet bij haar man in verzorgingstehuis op bezoek. Ze kon er dan ook niet bij zijn toen haar man eind april overleed. „Uit de overlijdensakte bleek dat hij aan het coronavirus leed”, aldus Rogers in een emotioneel radio-interview met de BBC.

Gill moest vervolgens de loodzware rouwperiode grotendeels in haar eentje doorbrengen. Uit angst voor besmetting met het coronavirus kreeg ze maandenlang geen bezoek van kinderen en andere familie. Videobellen met vrienden bood haar maar weinig troost. „Het was een vreselijk zware periode”, zei Gill met gebroken stem. Ze kwam het afgelopen jaar nauwelijks buiten en ook winkels en het openbaar vervoer liet ze links liggen.

’Onmiddellijk ja’

Afgelopen weekend werd ze door de huisarts gebeld of ze in aanmerking wilde komen voor vroege vaccinatie. Ze zei onmiddellijk ’ja’. „Ik heb geen enkele twijfel over dit vaccin.” Ze zocht naar eigen zeggen zelf contact met de BBC omdat ze twijfelaars over het vaccin wil overtuigen zich toch te laten inenten.

De dame uit het Zuid-Engelse Brighton kijkt ernaar uit om zo snel mogelijk weer te gaan shoppen en de bus te pakken. Ze hoopt over ongeveer een maand haar familie weer in de armen te sluiten, als ze ook de tweede injectie met het Pfizer-vaccin heeft ontvangen.