Amsterdamse onderscheiding voor oud-raadslid Wil van Soest (85)

De 85-jarige Van Soest zat vanaf 2014 in de gemeenteraad van Amsterdam. Haar partij raakte in maart dit jaar de enige zetel kwijt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze was tot dat moment naast een kleurrijk en zeer uitgesproken fractieleider ook het oudste raadslid van Nederland. Het uitblijven van een onderscheiding voor Van Soest leidde eind maart tot enige ophef in de hoofdstad, het besluit werd ’kil’ en ’een gemiste kans’ genoemd.

Van Soest zette zich zowel in als buiten de politiek in voor Amsterdamse ouderen, onder meer als vrijwilliger. "Ze was een van de eersten die de eenzaamheid in de stad bestreden. Met haar project ‘Amsterdam lief-en-leed-straten’ werd een brede publiekscampagne met themabijeenkomsten over eenzaamheid opgezet in alle Amsterdamse wijken", aldus het stadsbestuur. Ook kent de hoofdstad dankzij haar een kinderburgemeester. Van Soest is nu nog politiek actief in de Provinciale Staten van Noord-Holland, als fractievoorzitter van de Partij voor de Ouderen.

De Andreaspenning is bedoeld voor mensen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam, maar met een landelijke uitstraling. Eerder werd de Andreaspenning uitgereikt aan onder anderen de initiatiefnemers van de Gay Pride, astronaut André Kuipers en recent nog de band De Dijk.