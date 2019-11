Morales zinspeelt op terugkeer naar Bolivia

De 60-jarige Morales. Ⓒ AFP

MEXICO-STAD - De voormalige Boliviaanse leider Evo Morales is bereid terug te keren naar zijn thuisland. „Als mijn volk erom vraagt, zijn we bereid om terug te keren”, zei hij op een persconferentie in Mexico-Stad. „We zullen terugkeren, vroeg of laat.”