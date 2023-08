Weer prominente ex-CDA’er naar Omtzigt: ’Nieuwe partij biedt hoop voor Nederland’

Rog steunde als stadsbestuurder in de gemeente Haarlem het coronastandpunt van oud-staatssecretaris Mona Keijzer die zich in De Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. De ex-CDA-bewindsvrouw is op de dag dat het interview verscheen ontslagen door demissionair premier Mark Rutte. De Haarlemse bestuurder Rog nam het op voor Keijzer. „Als mede-CDA’er helemaal eens: de coronapas leidt tot tweedeling in de samenleving, staat op gespannen voet met vrijheidsrechten en is niet proportioneel”, meldde Rog. Zijn steunverklaring leidde tot veel politiek gekrakeel in Haarlem en leidde tot een motie van afkeuring. Rog besloot uiteindelijk zijn functie neer te leggen.

Rog laat vrijdag weten dat hij lid wordt van NSC. „Wie mij kent weet dat ik ontzettend veel waardering heb voor Pieter Omtzigt. Hij is inhoudelijk, vasthoudend en mensgericht. Zijn nieuwe partij biedt hoop voor Nederland en inspireert mij.” Omtzigt wordt inmiddels omringd door voormalig CDA-Kamerleden, zoals Eddy van Hijum en Nicolien van Vroonhoven. Ook in zijn kernteam zitten veel voormalig christendemocraten.