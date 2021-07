Oostenrijkse man in edele delen gebeten door python tijdens toiletbezoek

Het 65-jarige slachtoffer zou zich naar verluidt hebben omgedraaid, nadat hij een kneepje voelde op een plek waar je dat liever niet voelt. Tot zijn grote verbijstering zag de man vervolgens een 1 meter 60 lange python opgerold in de toiletpot liggen. Een albino python, welteverstaan.

Ontsnapt via riool

De Oostenrijkse politie meldt dat de slang van een van de buren is en onopgemerkt via de riolering was ontsnapt. Vooralsnog is de route die het reptiel heeft afgelegd, voordat hij op het zitvlak van de man stuitte, onduidelijk. De man mag overigens van geluk spreken dat hij geen volgroeide python aantrof. Dit reptiel kan namelijk zo’n 9 meter lang worden.

Een reptielenexpert nam contact op met de hulpdiensten en verwijderde de slang uit de toiletpot. Vervolgens maakte hij de wc schoon en bracht de expert het dier terug naar zijn baasje.

De 24-jarige buurman die de eigenaar is van de python, heeft daarnaast nog elf andere niet giftige slangen in zijn huis. Volgens de politie wordt onderzocht of deze dieren wel goed behandeld worden door hun baasje.