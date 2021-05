De versoepelingen op een rijtje

Sportscholen mogen dan weer open en een bezoek aan de dierentuin en een pretpark wordt weer mogelijk. Bovendien liggen buitenlandse reizen weer in het verschiet.

Een belangrijk onderdeel van stap twee van het openingsplan is dat zogenoemde ’doorstroomlocaties’ buiten open mogen. Conreet houdt dat in dat het vanaf 19 mei weer mogelijk moet zijn om een bezoek te brengen aan een pretpark, speeltuin of dierentuin.

Behalve voor ’doorstroomlocaties’ buiten komt er ook een verruiming voor buitensport. Dit mag met maximaal 30 personen, en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.

Sekswerkers

Bovendien mogen liefhebbers weer naar toneelclubs en muziekscholen. Dit kan, net als bij sport, met maximaal twee personen plus een docent. Alle contactberoepen zijn toegestaan. Dat betekent dat ook de laatste categorie, de sekswerkers, de deuren weer mogen openen.

Sportscholen

Er komen ook meer mogelijkheden om binnen te sporten, waar veel Nederlanders al maanden naar snakken. De coronakilo’s kunnen er dan eindelijk weer af worden getraind. Sportscholen en zwembaden gaan bijvoorbeeld weer open. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden.

Ruimere terrastijden

Maar ook is er meer mogelijk ter ontspanning. De openingstijden voor de terrassen, nu nog van 12.00 tot 18.00 uur, worden verruimd naar 6.00 tot 20.00 uur. Zo moet het mogelijk worden dat bezoekers meer verspreid over de dag naar het terras kunnen. Alle voorwaarden blijven gelden. Zoals maximaal 50 personen op een terras en maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand, tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden.

Vakantie: dit kan vanaf 15 mei

Ook kunnen er voorzichtig vakantieplannen worden gemaakt. Vanaf 15 mei worden de negatieve reisadviezen voor in elk geval Portugal, de Griekse eilanden en de Spaanse eilandengroep de Balearen opgeheven. Net als voor IJsland en Finland. Het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld loopt af op 15 mei. Vanaf dan wordt er weer per land of gebied gekeken naar de stand van de epidemie.

Bioscoop en theater

Sommige sectoren moeten nog even geduld hebben. Voor bioscopen, theaters, en grootschalige evenementen, bijvoorbeeld sportwedstrijden met veel publiek, is het nog te vroeg, omdat de wet die toegangstesten mogelijk maakt nog wacht op goedkeuring van de Eerste Kamer.

Restaurants

Restaurants moeten de deuren ook nog even gesloten houden. Die komen pas bij de volgende stap van het openingsplan aan bod. Als de cijfers het toelaten mag er dan ook weer binnen worden gegeten bij horecagelegenheden.

Maandag 17 mei weegt het kabinet nog de laatste stand van zaken om definitief te besluiten over het doorgaan van de versoepelingen.