Den Haag - De volhardende politiespeurhond Bob vond tijdens de invallen in de Haagse spookwoningen op 5 maart 2019 in Den Haag ruim 6 miljoen euro. Het geld lag verstopt in een paneel achter een bed in een van de appartementen aan de Speerpunt.