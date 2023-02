Amsterdams ’sekswalhalla’ komt bij de RAI of aan het IJ

Na een jarenlange zoektocht, maakte burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag drie voorkeurslocaties bekend, waaruit uiteindelijk een definitieve keuze gemaakt moet worden. Twee daarvan zijn bij de RAI in stadsdeel Zuid, de andere op de NDSM-Werf in stadsdeel Noord.

Deze plekken zijn volgens de burgemeester goed bereikbaar. Bovendien zijn er op die locaties al bezoekersstromen voor horeca en evenementen. Er zijn voor de buurten wel mogelijk nadelige effecten. Op de NDSM-Werf (in toenemende mate een woonwijk) wordt rekening gehouden met extra overlast- en veiligheidsincidenten.

De burgemeester wil minder roodverlichte ramen in het Wallengebied, om de binnenstad leefbaarder te maken. Nu trekken de sekswerkers behalve zo’n 200.000 klanten per jaar ook hordes dronken toeristen. Tegelijkertijd zou een erotisch centrum een veiligere plek zijn voor sekswerkers, waar de criminaliteit minder grip heeft.

Honderd kamers

In het ‘kwalitatief hoogwaardig’ centrum moeten zo’n honderd kamers komen voor sekswerkers. Deels met de bekende, roodverlichte ramen, maar ook kamers zonder zo’n venster. Er komt veel ruimte voor horeca, een burlesque- of stripclub en andere vormen van seksentertainment.

In het ontwerp is veiligheid belangrijk, maar ook faciliteiten voor de sekswerkers en de anonimiteit van hun klanten. De huur voor wekkamers moet laag zijn, het aanbod breder zijn dan alleen voor heteromannen.

Onrust

Sinds Halsema aankondigde dat er een erotisch centrum zou komen, is er de nodige onrust in de stad. Veel politici in de stadsdelen zitten niet te wachten op het ’prostitutiehotel’ in hun wijk. Ze vrezen overlast en criminaliteit. Ook sekswerkers op de Wallen lieten in gesprek met de gemeente weten dat ze niet per se zaten te wachten op een verhuizing.

Welke van de drie voorkeurslocaties daadwerkelijk het centrum krijgt, hangt ook af van de adviezen vanuit de stadsdeelcommissies. Daar zullen burgers ook de kans krijgen om in te spreken. Het college bepaalt vervolgens de definitieve locatie.

Geen pretpark

Halsema gaf eerder aan dat het centrum geen overlast of extra criminaliteit mag veroorzaken. Het moet dan ook geen ‘gribus afwerk-hotel’ worden. Het is ook niet de bedoeling dat het een soort pretpark wordt.

Wat het dan precies wel wordt, is niet helemaal duidelijk. Is het straks een plek waar sekswerkers eindelijk van alle toeristen af zijn, of moet het juist een trekpleister zijn om zo bezoekers van de Wallen weg te lokken?

Marktwerking

Het is ook niet helemaal duidelijk in hoeverre het centrum een vervanging is voor de ramen op de Wallen, of dat beide plekken naast elkaar zullen bestaan. De gemeente wil ‘minder raamprostitutie’ in de rosse buurt, maar heeft daar nog geen concrete plannen voor.

Burgemeester Halsema denkt dat er ’marktwerking’ zal optreden waardoor het erotisch centrum bij sekswerkers vanzelf de voorkeur zal veroveren boven de Wallen.