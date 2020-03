Vogels uit klauwen ’illegale handelaars’ gered in Zwolle

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vervoerde de opgepakte Belg 27 puttertjes, die valse ringen om hun pootjes hadden. Mogelijk zijn de dieren in het wild gevangen.

Een Oostenrijkse handelaar kreeg 500 euro boete, omdat hij niet kon aantonen dat hij twee grijze roodstaartpapegaaien legaal had gekregen.

Daarmee was de ’buit’ nog niet compleet. Op Schiphol werd afgelopen maand een Nederlandse vrouw tegengehouden met 24 tangara’s in haar koffer. Ze was aangekomen vanuit Suriname en was waarschijnlijk met de vogels op weg naar de beurs in Zwolle.

’Soms soorten in gevaar’

„Er is een levendige handel in vogels. Helaas ook voor een deel illegale handel”, aldus de NVWA, die stelt dat het gaat om ’beschermde inheemse en uitheemse vogels’. Ze worden vaak in het wild gevangen. Dat geeft risico’s voor het voortbestaan van sommige soorten.

„De NVWA doet regelmatig strafrechtelijk onderzoek naar de illegale handel in beschermde dieren. U kunt daarbij helpen door vermoedens van illegale handel te melden. Dat kan desnoods anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Kofferbakverkoop

De NVWA had ook nog gehoord dat er zogeheten kofferbakverkoop op de parkeerplaatsen rondom de vogelmarkt plaats zou vinden. Daarom zijn drones ingezet om de omgeving af te speuren. Controleurs zijn op pad geweest, maar hebben niets strafbaars gevonden.