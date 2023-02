Geen gevangenisstraf na doodslag Britse militair

Het draait allemaal om de dood van Sean McAnespie, een 23-jarige man die in februari 1988 overleed nadat hij in de rug werd geschoten nadat hij een grenspost nabij zijn grensdorp Aughnacloy in Noord-Ierland had gepasseerd op weg naar een wedstrijd Gaelic, een Ierse variant van rugby.

Het aanvankelijke onderzoek naar het neerschieten van McAnespie was niet erg grondig en de uitleg van de Britse militairen dat het om een vergissing ging werd geaccepteerd. Vorig jaar volgde een grondiger onderzoek, waarna de Britse militair David Holden schuldig werd bevonden aan doodslag.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

Diens uitleg dat hij vanwege natte handen had geschoten en niet wist dat zijn wapen op scherp stond werd ongeloofwaardig geacht. Het was indertijd de eerste dag dat de toen 18-jarige Holden actief was als militair. Hij is nu tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar veroordeeld.

Het was de eerste keer dat een Britse militair schuldig werd bevonden vanwege betrokkenheid bij de Noord-Ierse Burgeroorlog. Het feit dat het tot een veroordeling kwam, zit Britse veteranen nog altijd dwars. Volgens Paul Young, de woordvoerder van de Britse veteranen, is er met twee maten gemeten, zo vertelt hij aan Sky News. Hij noemt de veroordeling ’erg hard’. In het Goede Vrijdagakkoord , het vredesverdrag tussen de Noord-Ierse protestanten en katholieken, werd IRA-terroristen immers gegarandeerd geen gevangenisstraf te krijgen van meer dan twee jaar. Dat de betrokken Britse soldaat nu niet de gevangenis in hoeft, maakt volgens Young niet uit.

De controversiële schuldeis komt in dezelfde week dat de Britse regering bekendmaakt een officieel onderzoek te starten naar een bloede aanslag van een groepering die zich de Real IRA noemde. Deze aanslag vond in augustus 1998, een half jaar na het Goede Vrijdagakkoord, plaats in Armagh, een stadje in Noord-Ierland dat niet ver verwijderd is van de plek waar MaCanespie werd neergeschoten.

Het doel van het onderzoek is om te kijken of de Britse veiligheidsdiensten meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. Het lijkt op een gebaar richting Noord-Ierse unionisten die het gevoel hebben in de steek te zijn gelaten door de Britse regering rondom Brexit.