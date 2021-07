Doofblinde paralympische zwemster trekt zich terug nadat haar moeder niet mee mag naar Tokio

Meyers heeft het syndroom van Usher, een zeldzame genetische aandoening waardoor ze doof is geboren. De aandoening heeft ook haar gezichtsvermogen geleidelijk aangetast. Om in het olympische dorp te kunnen verblijven, heeft ze iemand nodig die haar assisteert. Sinds 2017 is haar moeder haar persoonlijke assistente.

Het Olympisch en Paralympisch Comité van de Verenigde Staten vertelde de vader van Meyer in een e-mail dat de organisatoren en de Japanse regering zijn dochter verbieden om een persoonlijke assistente mee te nemen. Vanwege de maatregelen om de kans op het verspreiden van het coronavirus zo laag mogelijk te houden, is er een streng protocol dat strikt bepaalt wie wel en niet als lid van een delegatie naar Tokio mag reizen.

In gesprek met Washington Post vertelt de zesvoudig medaillewinnares dat ze dolgraag naar Japan was gegaan. „Zwemmen heeft me mijn identiteit gegeven. Ik ben altijd Becca het meisje dat zwemt geweest. Dit is heel moeilijk voor mij. Maar ik moet iets zeggen om verandering teweeg te brengen, want dit kan niet langer doorgaan.”

„Dit zijn de Paralympische Spelen”, aldus Meyers. „We zouden ieders handicap moeten vieren. We hebben barrières in de samenleving doorbroken en tarten alle kansen. En toch worden we zo behandeld? Als een last voor het team?”

„De afgelopen weken zijn heel moeilijk geweest”, besluit ze. „Maar ik weet dat ik moet opstaan en zeggen dat het genoeg is geweest. Ik moet de jongere kinderen beschermen. Ik moet iets doen om verandering te forceren.”