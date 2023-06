Franse onrust waait over: jongeren verzamelen zich in Brussel

„Vandaag werd via sociale media opgeroepen om samen te komen naar aanleiding van het overlijden van een jongere in Frankrijk”, meldt een politiewoordvoerder aan De Telegraaf. „Er verzamelen zich over de verschillende gemeenten in Brussel jongeren die een kat en muisspel houden met de ordediensten.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

De politie laat verder weten dat de brandweer in actie is gekomen om verschillende brandhaarden te blussen. „Zij hadden het vuur snel onder controle. Ondertussen is reeds een tiental personen aangehouden.”

Onrust

Het is al dagen onrustig in Franse steden na de dood van Nahel. Hij weigerde in zijn gehuurde Mercedes te stoppen bij een politiecontrole, waarop een agent het vuur opende. Franse aanklagers hebben een onderzoek geopend naar de agent die heeft geschoten, ze stellen dat het gebruik van een wapen in deze zaak niet was gerechtvaardigd. De diender wordt vervolgd voor doodslag en is in hechtenis geplaatst.