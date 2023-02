Premium Het beste van De Telegraaf

Kunnen Russen groot luchtoffensief wel aan?

Amsterdam - Laten Russische gevechtsvliegtuigen straks massaal hun bommen vallen over Oekraïne? Dat is de vrees van westerse inlichtingendiensten. „Het is in ieder geval niet onlogisch dat de Russen luchtsteun inzetten voor hun op til zijnde grondoffensief”, zegt militair expert Tom Simoens.