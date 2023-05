Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom 16 jaar na verdwijning Maddie McCann weer een zoektocht? ’Dit is niet zoeken om te zoeken’

Werd het lichaam van de kleine Madeleine ’Maddie’ McCann in het meer bij de Arade-stuwdam in Portugal gedumpt? Speurders zijn er voor de derde dag op rij met de grote middelen op zoek naar sporen van het meisje dat 16 jaar geleden verdween. Er zijn al stukjes textiel gevonden, zegt een woordvoerder van de politie. Maar het is te vroeg om van een doorbraak te spreken.